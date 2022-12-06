Kırklareli'nde iklim değişikliğinin etkileri ve hayvancılığın önemi anlatıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için su kaynaklarının, çayır ve mera alanlarının doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

Yayla Mahallesi'ndeki bir kahvehanede iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, küresel ısınmaya bağlı olarak Kırklareli'nin hava sıcaklığının 4 derece artmasının ön görüldüğünü belirtti.

İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için su kaynaklarının, çayır ve mera alanlarının doğru kullanılması, tohum çeşitlerinin doğru seçilmesi gerektiğini vurgulayan Aksoy, bu konularda eğitim toplantıları düzenlediklerini kaydetti.

Tarım Bakanlığının 2010 yılından itibaren tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerini artırarak devam ettirdiğini anlatan Aksoy, "Milli birlik ve beraberliğimiz çok önemli. Çalışmamız gerekiyor. Biz ülke olarak ne kadar güçlü olursak o kadar fazla yatırım yapacağız. Bakanlığımız da ülke bütçesinden pay alıp üreticilerimize veriyor." diye konuştu.

85 milyon için daha fazla üretim yapılması gerektiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Kırklareli'nde 152 bin büyükbaş, 425 bin küçükbaş hayvan var. 60 bin hayvanımız ari işletmelerde. Kırklareli'nde hayvancılığı ayrı değerlendiriyoruz. Kovan sayımız 75 bine yaklaştı. Yaklaşık 670 ton bal verimimiz oldu. Dolayısıyla bu ülke sizin yaptığınız bu üretimle kalkınır. Buğday üretimimiz 640 bin ton, ayçiçeğinde 240 bin ton. Sulanan alanlarda iki ürün alıyoruz. Kırklareli'nde azalan bağcılığı geliştirmek istiyoruz. Hardaliyenin tanıtımı yapılarak coğrafi işaret alındı. Bu yıl 400 bin litre üretimi yapıldı."









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