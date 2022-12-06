Kırklareli'nde telefon kablosu çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bakır telefon kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bakır telefon kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 90 metre kablonun çalınmasıyla ilgili şüpheliler T.D, C.Ç ve S.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelilerden C.Ç'nin 20, T.D'nin 19, S.D'nin 7 suçtan kaydı bulunduğu belirtildi.