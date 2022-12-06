Kırklareli'nde sağlık çalışanları kök hücre bağışında bulundu

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde görevli sağlık çalışanları Türk Kızılayına kök hücre bağışında bulundu.

Lüleburgaz Sağlık Müdürlüğü ile Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) işbirliğinde, Lüleburgaz Devlet Hastanesinde kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

Sağlık personeli kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Kök hücre bağışında bulunmak isteyenlerden kan numunesi alındı.

İlçe Sağlık Müdürü Doç. Dr. A. Önder Porsuk, kök hücre bağışında bulunan personele teşekkür etti.

Topluma yararlı bir çalışma yaptıklarına inandığını ifade eden Porsuk, bu tür faaliyetlerde bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.





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