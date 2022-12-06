Kırklareli'nde kış lastiği uygulaması yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kış lastiği denetimlerinde, kurallara uymayan 75 ticari araca cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
1-4 Aralık tarihlerinde yapılan 162 denetimde, bin 99 araç kontrol edildi.
Ekipler, denetimlerde ticari araçların kış lastiklerini kontrol ederek, lastiğin derinliğini ölçtü.
Denetimde ekipler, sürücüleri, kış lastiği kullanmanın önemi hakkında bilgilendirdi.
Kurallara uymadığı tespit edilen 75 ticari araca 41 bin 164 lira ceza uygulandı, 2 sürücünün sürücü belgelerine geçici süre el konuldu, 16 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik ekiplerinin vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak için denetimlerine devam edecekleri bildirildi.