Kırklareli'nde 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) çeşitli suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, firari hükümlü S.D'yi merkeze bağlı Üsküp beldesinde belirlenen adreste yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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