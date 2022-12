Kırklareli Belediyesi Meclisi toplantısı gerçekleştirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Meclisi aralık ayı olağan toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu başkanlığında belediyede gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin talebi üzerine Kırklareli Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği gereği personel servis araçlarına uygulanacak ücret tarifesi hakkında hazırlanan plan ve bütçe komisyonu raporu okundu.

Raporda, 2023 yılı ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere işçi servislerine yönelik uygulanacak tavan ücret tarifesi belirlendi.

Ücret tarifesi 17 kişilik minibüsler için ilk kalkış ücreti 515 lira, her kilometre için 7,5 lira, 17-29 kişilik midibüsler için ilk kalkış ücreti 600 lira, her kilometre için 10 lira, 30 kişi ve üstü otobüsler için ilk kalkış ücreti 800 lira, her kilometre için 15 lira olarak ön görüldü.

Belirlenen fiyatlar oy birliği ile kabul edildi.

Meclis üyelerinin önerileri doğrultusunda güzergahında Kırklareli Adliyesi ve Kırklareli Baro Başkanlığı'nın bulunması dolayısıyla Karakaş Mahallesi Eriklice Caddesi adının Mahmut Esat Bozkurt Caddesi olarak belirlenmesi talep edildi.

Öneri ilgili komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

