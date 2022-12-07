Kırklareli'nde "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil yapılan çalışmanın ardından kısa sürede durduruldu.

Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi'ne götürülen otomobilde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

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