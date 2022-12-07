KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Çakıllı Belediye Başkanı Mehmet Bayram, İkitelli Çakıllı Karma Sanayi Yapı Kooperatifi Başkanı Murat Duman ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Erol Özkan'ı makamında kabul etti.
Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bayram ve Duman'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Sanayi yatırımlarının önemli olduğunu ifade eden Ekici, yatırımcıları kente davet etti.
Ekici, ardından Özkan ile bir araya geldi.
- "Kronik hastalık izlemi birinci modül eğitimi" yapıldı
Kırklareli'nde "kronik hastalık izlemi birinci modül eğitimi" verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünce sağlıklı hayat merkezinde gerçekleştirilen eğitime 13 aile hekimi katıldı.
Kronik Hastalıklar İzlemi biriminden Hasan Onat eğitimde, birinci basamak sağlık hizmeti, kronik hastalık izlemi, il eğitim modülü katılımcı rehberi, kronik hastalıklar izlem standardı, hipertansiyon izlemi ve kardiyovasküler risk değerlendirme klavuzları hakkında bilgi verdi.