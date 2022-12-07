Kırklareli'nde hakaret şikayetinin tarafları "huzurevine bağış" şartıyla uzlaştı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir kişi, kendisine hakaret eden şüpheliyle "huzurevine bağış yapması" şartıyla uzlaştı.

Alınan bilgiye göre, E.S. ile C.A. arasında bir süre önce tartışma yaşandı. Polis merkezine müracaat eden C.A, E.S'den şikayetçi oldu.

Başvuru sonucunda "hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle soruşturma dosyası Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

C.A. uzlaştırmacıya E.S'nin Kırklareli Huzurevine bağış yapması şartıyla uzlaşacağını iletti.



Teklifi kabul eden E.S. de uzlaştırma kararı kapsamında huzurevine 3 bin lira bağışta bulundu.

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