Kırklareli'nde öğrencilere "Güvenli Trafik Eğitimi" verildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığınca trafik eğitim parkında öğrencilere "Güvenli Trafik Eğitimi" verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kavaklı Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören 48 öğrenciyi trafik eğitim parkına getirdi.

Burada öğrencilere genel trafik kuralları, trafik levhaları, yaya geçitlerinde yaya önceliği, karşıdan karşıya geçme kuralları, okul servis araçlarına binme, inme konularında uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimlerin tüm öğrencilere verileceği belirtildi.





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