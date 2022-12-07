Kırklareli'nde "kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele" uygulaması yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince "kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele" uygulaması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Vize ilçesine bağlı bir belde ile 3 köyde "kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele" uygulaması yaptığı belirtildi.

Açıklamada, 632 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması ile 275 aracın kontrol edildiği uygulamada 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 hilti, jeneratör, detektör, su pompası ve çok sayıda kazma, kürek ele geçirildiği bildirildi.

14 kişi hakkında adli işlem, 8 kişi hakkında da idari işlem yapıldığı bildirilen açıklamada, denetimlerin devam edeceği kaydedildi.





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