Kırklareli'nde "kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele" uygulaması yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince "kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele" uygulaması gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Vize ilçesine bağlı bir belde ile 3 köyde "kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele" uygulaması yaptığı belirtildi.
Açıklamada, 632 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması ile 275 aracın kontrol edildiği uygulamada 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 hilti, jeneratör, detektör, su pompası ve çok sayıda kazma, kürek ele geçirildiği bildirildi.
14 kişi hakkında adli işlem, 8 kişi hakkında da idari işlem yapıldığı bildirilen açıklamada, denetimlerin devam edeceği kaydedildi.