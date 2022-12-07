Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçe merkezi ile köylerinde uyuşturucu ticareti ve imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 110 gram kubar esrar, 100 gram metamfetamin, 32 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, tabanca, 39 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 10 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.