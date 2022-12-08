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KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Çiler, parti binasında düzenlenen Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Kırklareli için daha çok çalışacaklarını söyledi.

Kapı kapı dolaşarak sıkılmadık el bırakmayacaklarını ifade eden Çiler, "Halkımıza olabildiğince fazla yardımcı olmak için uğraşıyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Her şey Kırklareli için." diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.

- Ortaokullar Arası Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası yapıldı

Kırklareli'nde Ortaokullar Arası Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Vize Atatürk Ortaokulu birinci oldu.

Kırklareli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final müsabakasında Lüleburgaz Emrullah Efendi Ortaokulu ile Vize Atatürk Ortaokulu karşılaştı.

Müsabakada Vize Atatürk Ortaokulu rakibini 3-1 yendi.

- Ahmetbey'de yol yapım çalışmaları

Ahmetbey beldesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, 8 milyon liralık yol yatırımı yaptıklarını bildirdi.

Altyapının tamamını yenilediklerini ifade eden Altıntaş, yol yapım çalışmalarına gece gündüz demeden devam ettiklerini kaydetti.

Altıntaş, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.





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