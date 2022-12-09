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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderilen 1280 düzensiz göçmen, sınır dışı edildi.

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kentte farklı tarihlerde yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde otobüslere bindirildi.

Düzensiz göçmenler, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü. 1280 yabancı uyruklu buradan sınır dışı edildi.

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