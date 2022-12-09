Kırklareli'nde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Google'da 2022 yılında en çok bunlar arandı!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hasan Çarıkçı yönetimindeki 39 AC 911 plakalı hafif ticari araç, Kızılcıkdere köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.