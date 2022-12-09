Kırklareli'nde bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi'nde P.B. ve B.K. ile V.P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.P, bıçakla P.B. ile B.K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüpheli, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.



Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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