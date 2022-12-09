Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, yapılan çalışma sonucu ilçede Pakistan uyruklu 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yasal olmayan yollarla yurda giren bu kişiler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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