Kırklareli'nde kaçak tütün operasyonunda 3 zanlı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaçak tütün ve sigara imalatı yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bazı adreslerde kaçak tütün satıldığı ve sigara imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler iki adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Operasyonda, makaron doldurmak için kullanılan 2 elektrikli makine, 77 bin 800 boş makaron, 20 bin 100 içi tütün doldurulmuş makaron, 64 kilo 500 gram açık tütün, 3 kilogram bandrollü tütün ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.