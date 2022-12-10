Kırklareli'nde kaçak tütün operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaçak tütün ve sigara imalatı yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bazı adreslerde kaçak tütün satıldığı ve sigara imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler iki adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Operasyonda, makaron doldurmak için kullanılan 2 elektrikli makine, 77 bin 800 boş makaron, 20 bin 100 içi tütün doldurulmuş makaron, 64 kilo 500 gram açık tütün, 3 kilogram bandrollü tütün ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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