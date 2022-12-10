Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 14 kişiden, haklarında hapis cezası bulunan 7 hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte çeşitli adreslere eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişiyi gözaltına aldı.

Çeşitli suçlardan aranan bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü, savcılıktaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.