Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 14 kişiden, haklarında hapis cezası bulunan 7 hükümlü cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte çeşitli adreslere eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişiyi gözaltına aldı.
Çeşitli suçlardan aranan bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü, savcılıktaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.