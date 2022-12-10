Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu Toplantısı" yapıldı.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik binasında gerçekleşen toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

- KTSO Başkanı Ilık, çalışmaları inceledi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yeni hizmet binasının inşaat çalışmalarını inceledi.

Ilık, inşaatı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını belirten Ilık, modern bir hizmet binasını kente ve üyelerine kazandıracak olmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Oda olarak üye sayılarının her geçen gün arttığını bildiren Ilık, şunları kaydetti:

"Binamız eski olduğundan, hizmet verimliliği ile üye memnuniyetini artırmak amacıyla yeni hizmet binamızın projesini hayata geçirdik. İnşaat çalışmaları vakit kaybetmeden başladı. Bugün de inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Çalışmalar tamamlandığı zaman 5 katlı, 3 bin metrekare kullanım alanına sahip modern bir hizmet binasını ilimize ve üyelerimize kazandırmış olacağız. Kırklareli'ne yakışan modern, üyelerimizin ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap verebilecek donanıma sahip yeni hizmet binamızı yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni hizmet binamızın şimdiden ilimize ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.