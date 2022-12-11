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KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesinde kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Devlet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Özalp, yaptığı açıklamada, baskı beton işlemi uygulanarak kaldırımların yenilendiğini söyledi.

Ekiplerin vatandaşların ve öğrencilerin en sık kullandığı güzergahları tamamlamaya çalıştığını ifade eden Özalp, "Kaldırım çalışmalarımızı belirlenen ihtiyaçlar ve vatandaşlarımızdan gelen talepler genelinde gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız bittiğinde ilçemiz daha güzel bir görünüme kavuşacak." diye konuştu.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 7 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Vize ilçesinin Hasbuğa, Düzova, Çüvenli, Akıncılar, Topçuköy, Müsellim köyleri, ilçenin Fevzi Çakmak, Sağlık, Yeni Cami mahalleleri ile Demirköy ilçesinin Boztaş köyüne 12 Kasım Pazartesi bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Hasbuğa, Düzova, Çüvenli, Akıncılar, Topçuköy, Müsellim ve Boztaş köylerinde 09.00-18.00, Fevzi Çakmak, Sağlık, Yeni Cami mahallelerinde 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

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