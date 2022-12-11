Kırklareli'nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başvuruları başladı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında destekleme müracaatlarının başladığını belirtti.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, program kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının destekleneceğini bildirdi.

Hibeye esas proje tutarı üst limiti KDV hariç yeni tesis niteliğindeki başvurular için 7 milyon liraya kadar destekleme verileceğini aktaran Aksoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurular için ise 5 milyon, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyon niteliğindeki başvurular için 4 milyon liraya kadar destekleme sağlanacak. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğe göre ise makine ekipman alım destekleri başvuruları için hibeye esas proje tutarı üst limiti KDV hariç 300 bin liradan 500 bin liraya çıkarıldı. 5 bin ve 500 bin lira desteklerin yüzde 50 hibe kısmını kapsıyor. Ekonomik yatırımlardan yararlanmak isteyenler 10 Şubat 2023, kırsal ekonomik altyapı yatırımları için ise 20 Ocak 2023 tarihine kadar başvurularını yapabilirler."

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