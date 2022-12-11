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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bağlama kursu açılacak.

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bağlama kursunun 13 Aralık Salı günü başlayacağı belirtildi.

Kurs kayıtlarının devam ettiği aktarılan açıklamada, kursa katılmak isteyen vatandaşların Halk Eğitimi Merkezi'ne müracaat edebileceği bildirildi.

Kursun, 6 Haziran 2023 tarihinde sona ereceği kaydedildi.

- Arıcılık kursu açılacak

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce arıcılık kursu açılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kadın üreticilere yönelik arıcılık kursu açılacağı belirtildi.

Kursun 84 saat süreceği belirtilen açıklamada, 2023 yılı ocak ayında başlayacağı kaydedildi.

Kursun ardından kadın üreticilere arıcılık belgesi verilecek.

- "Kocayazı Grup 3 Projesi" tamamlandı

Kırklareli İl Özel İdaresince su hatlarına yönelik yürütülen "Kocayazı Grup 3 Projesi" tamamlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kent merkezine bağlı Kadıköy ile Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık köyünde başlatılan "Kocayazı Grup 3 Projesi"nin tamamlandığı bildirildi.

Çalışma kapsamında kaptaj ile biriktirme deposu arasında 750 metre isale hattı, biriktirme deposu ile su deposu arasında 2 bin metre terfi hattı, Elmacık ve Kadıköy içme suyu depolarına bağlantı hattı olarak 11 bin 250 metre olmak üzere 14 bin metre boru hattı, 1 pompa, 4 maslak, 16 vantuz ve tahliye vanası ile rögar imalatları yapıldı.

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