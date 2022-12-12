Kırklareli Emniyet Müdürlüğünün "Mutlu Kentin Umutları" Projesi devam ediyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Mutlu Kentin Umutları" Projesi kapsamında köy okullarında eğitim gören öğrenciler kentin kültürel yerlerini gezdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje kapsamında 350 öğrenciye yönelik gezi düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, öğrencilerin Kent Müzesi, Halk Kütüphanesi, Atatürk Evi, Ali Rıza Efendi Evi ile Kültür ve Sanat Evinin ziyaret ettiği bildirildi.
Proje çalışmalarının devam edeceği ifade edilen açıklamada, çocukların gezip görerek kültürleri yerinde öğrenmelerinin sağlandığı belirtildi.