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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl İnsan Hakları Kurulu üyelerini makamında kabul etti.



Vali Ekici, kurul üyelerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulunan Ekici, İl İnsan Hakları Kurulu üyelerinin çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti.



- İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ekici, başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, kış tedbirleri görüşüldü.



Kışın çetin geçtiği bölgelerde tedbirlerin arttırılacağını ifade eden Ekici, oluşabilecek olumsuzluklara karşı kurumların hızla müdahale edeceğini kaydetti.









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