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Kırklareli'nde lise öğrencilerinin ürettiği coğrafi işaretli hardaliye içeceği tanıtıldı

AA

Kırklareli'nde lise öğrencilerinin ürettiği coğrafi işaretli hardaliye içeceği tanıtıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, okulda oluşturulan tesiste ürettikleri coğrafi işaretli ürün hardaliyenin tanıtımı yapıldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen tanıtım törenine, Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ve okul müdürleri katıldı.

Vali Ekici ve beraberindekilere öğrenciler tarafından üzüm suyuna hardal tohumu ve vişne yaprağı ilave edilerek fermantasyon sürecinden sonra şişelenip satışa hazır hale getirilen hardaliye ikram edildi.

Ekici, konuşmasında hardaliyenin milli bir içecek olması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Lise öğrencilerinin ürettiği hardaliyenin tanıtımını yapmanın onur ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Ekici, başarılı bir üretim süreci yaşandığını kaydetti.

Bu yıl 250 kilogram hardaliye üretildiğini belirten Ekici, "Bugün Milli Eğitim olarak hardaliyenin ilk deneme üretimlerini yapmış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl 250 kilogram hardaliye ürettik ve önümüzdeki yıllarda meslek lisesi olarak, her yıl 500 kilogram hardaliye üreteceğiz. Buradaki üretimi eğitim ve öğretim açısından yapıyoruz. Esas, buradan yetiştirdiğimiz çocuklarımızın yapacağı üretim, onların milli ekonomiye ve kendi kazançlarına yapacağı katkı çok önemlidir." diye konuştu.

Öğretmenlerin, öğrencileri daha çok üretim ve yatırım yapabilmesi için geleceğe hazırladığını dile getiren Ekici, şöyle devam etti:

"Hepimiz şu gerçeği bilmeyiz; bugün ülkemiz 229 ülke ve bölgeye ihracat yapıyorsa ve 250 milyar dolara varan ihracatı yakaladıysak bunun arkasındaki bilgi birikimi ve üretimi destekleyen Milli Eğitim camiamızdır. Öğretmenlerimiz her gün bu ülkede daha çok üretim, daha çok yatırım olsun diye 19 milyon çocuğumuzu eğitiyorlar. 7 milyon da üniversitede eğitim gören çocuklarımız var.

Bunlar Türkiye'yi geleceğe taşıyor. Üretimimizin ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkesi milli içeceğimiz olan hardaliye içmeye davet ediyorum. Bu ürünü üreten öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum."

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