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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı SG Binbaşı Ziya Can Gürsoy'u makamında kabul etti.

Ekici, Binbaşı Gürsoy'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, Gürsoy'a görevinde başarılar diledi.

- Yıl sonu değerlendirme toplantısı

Pınarhisar Belediyesinde yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Başkanı İhsan Talay, makamında belediye birim müdürleriyle bir araya gelerek tamamlanan ve devam eden yatırımları görüştü.

Talay, burada yaptığı konuşmasında, vatandaşların beklentilerini karşılamak ve hizmet üretmek için var güçleri ile çalıştıklarını belirtti.

2022 yılında yapılan ve 2023 yılında yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduklarını ifade eden Talay, "Vatandaşlarımızın bizlerden beklentilerini karşılamak en asli görevimiz. İlçemize hizmet üretmek, yatırım yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

- Kırklareli'nde KADES uygulaması tanıtıldı

Kırklareli'nde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı hakkında toplumsal duyarlılık ve bilincin arttırılması amacıyla afiş çalışması yapıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aile İçi Ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi personelince KADES uygulamasının tanıtımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Programın tanınırlığı ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yapıldığı aktarılan açıklamada Asayiş Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan afişlerin kamu kurum binaları ile Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, otobüs durakları ve belediye otobüslerine asıldığı belirtildi.

- Diksiyon kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce diksiyon kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, diksiyonunu geliştirmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz diksiyon kursu düzenleneceği bildirildi.

Kurs kayıtlarının devam ettiği aktarılan açıklamada, kursun 15 Aralık 2022-3 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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