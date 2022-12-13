Lüleburgaz Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği hastanenin Kovid-19 servisinde çıkan yangına sağlık personeli yangın tüpüyle müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina içerisinde bulunan sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarını tahliye ederek yangını söndürdü.

Senaryo gereği yaralanan ve dumandan etkilenen iki personele sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Başhekim Aşkın Akkuş, başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.



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