KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası 13 yaş erkekler kategorisinde birinci olan sporcu Murat Yaman'ı makamında kabul etti.

Vali Ekici, sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öğrencilerin spor ve eğitim alanındaki başarılarıyla gururlandıklarını ifade eden Ekici, "Öğrencimizin bu başarıya ulaşmasında katkısı bulunan ailesi, antrenörü, okulu yöneticileri, öğretmenlerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz. Devletimiz her alanda olduğu gibi sporcularımızın başarılı olması içinde her türlü desteği sağlıyor. Her zaman yanlarındayız." diye konuştu.

- Emek Pazarı açıldı

Lüleburgaz Kent Konseyince Emek Pazarı açıldı.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni yıl öncesi Kongre Meydanı'nda Emek Pazarı'nın açıldığı bildirildi.

İlçede Kent Konseyi üyesi kadınlar tarafından üretilen el ürünlerinin satıldığı pazarın her gün açık olacağı aktarılan açıklamada, pazarda 11.30-17.30 arasında hizmet verdiği kaydedildi.

Emek Pazarı'nda stant açmak isteyen kadınların Lüleburgaz Belediyesine müracaat etmesi gerektiği belirtildi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 21 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesinin Ahmetler, Ahlatlı, Aşağıkanara, Beyci, Devletliağaç, Elmacık, Karaabalar, Kocatarla, Kocayazı, Kula, Malkoçlar, Tastepe, Tatlıpınar, Terzidere, Topçular, Yukarıkanara, Erikler, Kadıköy, Demirköy ilçesinin Boztaş, Vize ilçesinin Hasbuğa ve Müsellim köyleri ile Fevziçakmak, Sağlık ve Yenimahalle mahallelerine 14 Aralık Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Ahmetler, Ahlatlı, Aşağıkanara, Beyci, Devletliağaç, Elmacık, Karaabalar, Kocatarla, Kocayazı, Kula, Malkoçlar, Tastepe, Tatlıpınar, Terzidere, Topçular, Yukarıkanara, Erikler, Kadıköy köylerinde 09.00-16.00, Hasbuğa, Müsellim ve Boztaş köylerinde 09.00-18.00, Fevziçakmak, Sağlık ve Yenimahalle mahallelerinde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.