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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetle mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında bu yıl 42 farklı eğitim ve broşür dağıtım faaliyeti yapıldığı bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen faaliyetlerde Kadın Destek Uygulaması (KADES) programının tanıtıldığı aktarılan açıklamada, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, kentte gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerde stantlar kurularak toplumsal duyarlılık ve bilincin arttırılması amacıyla "Kadına El Kalkamaz" sloganın yer aldığı 12 bin 292 afiş dağıtıldığı kaydedildi.

- Polis ekiplerinden huzurevi ve okullara ziyaret

Kırklareli'nde polis ekipleri, huzurevi ve okulları ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, ilk ziyaretlerini Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gerçekleştirdi.

Yaşlılarla bir araya gelen polis ekipleri, bir süre sohbet etti.

Ekipler daha sonra Atatürk Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Polislerin görev ve sorumluluklarını anlatan ekipler, öğrencilerin de karşılaştıkları olaylar hakkında neler yapmaları gerektiği yönünde bilgiler verdi.

Ekipler, öğrencilere anahtarlık, not defteri ve kalem hediye etti.

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