KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Devlet Hastanesi Başhekimi Cevahir Aydemir, eczaneleri ziyaret etti.
Aydemir, ziyarette eczacıların sorunlarını dinledi.
Eczacıların gece gündüz demeden özveriyle çalıştıklarını belirten Aydemir, eczacılara teşekkür etti.
- Belediye Başkanı Gün, başarılı sporcuları tebrik etti
Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, İstanbul Gençler Güreş Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları ziyaret etti.
Gün, şampiyonada 110 kiloda birinci olan İlhan Keleş ile 71 kiloda üçüncü olan Mehmet Emin Şansal'ı tebrik etti.
Demirköy Belediyesi Güreş Kulübü sporcularının başarılarının artması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Gün, her zaman spor ve sporcuya destek olduklarını kaydetti.