Kırklareli'nde çiftçilere kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Kırsal Kalkınma Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kırklareli Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen toplantıda, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi müracaatlarının başladığını söyledi.

Program kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının destekleneceğini ifade eden Aksoy, hibeye esas proje tutarının KDV hariç yüzde 50'sinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanacağını belirtti.

Aksoy, başvuruların Bakanlığın yayınladığı uygulama rehberi doğrultusunda yapılacağını, çiftçilere 64 farklı makine ekipman desteği sunduğunu bildirdi.

Başvuruların 21 Ocak 2023 tarihinde sona ereceğini anlatan Aksoy, şöyle konuştu:



"Çiftçiliği daha da geliştirmek için desteklemelerimiz devam ediyor. Coğrafi koşulları açısından bölgemiz çok zengin. Bölgenin uygun coğrafi koşullarını ülkemizin ekonomisine nasıl katacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Su, toprak ve gıda sınırsız değil. Bunların üçünü bir arada tutarak bir de yanına dijital teknolojiyi ekleyen milletler dünyaya meydan okuyacak. Gıdası olmayan milletler diz çöker. Çiftçilerimiz gıda ürettiği için, kahramanlar. Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteklerinden tüm çiftçilerimizin faydalanmasını istiyorum. Müdürlüklerimize başvuruda bulunun, kırsal kalkınma desteklerinden yararlanın."

Toplantıya ilçe tarım ve orman müdürleri, şube müdürleri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve çiftçiler katıldı.

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