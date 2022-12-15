TRAKYAKA Yönetim Kurulu Kırklareli'nde toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TRAKYAKA Yönetim Kurulu Kırklareli'nde toplandı

AA

TRAKYAKA Yönetim Kurulu Kırklareli'nde toplandı

KIRKLARELİ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu, aralık ayı olağan toplantısını Kırklareli'nde gerçekleştirdi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında Valilik binasında düzenlenen toplantı, bir önceki yönetim kurulunda alınan kararların görüşülmesi ile başladı.

Toplantıda, ajans yetkililerince Üreten Şehirler Teknik Destek Programı hakkında kurula bilgi verildi.

2022 yılı İnsan Kaynakları yıllık raporunun görüşüldüğü toplantıda Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi rektörleri üniversitelerini tanıtıcı sunumlar yaptı.

Toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve ajans uzmanları katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nde "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon ...
Kırklareli'nde çiftçilere kırsal kalkınma destekleri anlatıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde çiftçilere kırsal kalkınma destekleri ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde kargo şubesinde 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde kargo şubesinde 75 kilogram kaçak ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde asayiş uygulamasında 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde asayiş uygulamasında 7 şüpheli ...
Trakya'da evcil hayvanların kayıt altına alınması uygulaması sürüyor
YEREL HABERLER Trakya'da evcil hayvanların kayıt altına alınması ...
(Görüntülü) LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ&#039;NDE YANGIN TATBİKATI
YEREL HABERLER (Görüntülü) LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ'NDE ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Lüleburgaz Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.