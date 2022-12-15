TRAKYAKA Yönetim Kurulu Kırklareli'nde toplandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu, aralık ayı olağan toplantısını Kırklareli'nde gerçekleştirdi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında Valilik binasında düzenlenen toplantı, bir önceki yönetim kurulunda alınan kararların görüşülmesi ile başladı.

Toplantıda, ajans yetkililerince Üreten Şehirler Teknik Destek Programı hakkında kurula bilgi verildi.

2022 yılı İnsan Kaynakları yıllık raporunun görüşüldüğü toplantıda Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi rektörleri üniversitelerini tanıtıcı sunumlar yaptı.

Toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve ajans uzmanları katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.