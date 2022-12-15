En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Şehit, Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Yürükçü ile dernek üyelerini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, Yürükçü ve dernek üyelerinin isteklerini dinledi.

Ekici, devletin her zaman şehitlere minnettar olduğunu belirtti.

- Vali Ekici, fabrika ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika ziyaretlerine devam ediyor.

Ekici, iplik fabrikasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Fabrika çalışanlarıyla sohbet eden Ekici, üretime katkı sağlayan herkese teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.