KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Şehit, Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Yürükçü ile dernek üyelerini makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, Yürükçü ve dernek üyelerinin isteklerini dinledi.
Ekici, devletin her zaman şehitlere minnettar olduğunu belirtti.
- Vali Ekici, fabrika ziyaretlerini sürdürüyor
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika ziyaretlerine devam ediyor.
Ekici, iplik fabrikasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Fabrika çalışanlarıyla sohbet eden Ekici, üretime katkı sağlayan herkese teşekkür etti.