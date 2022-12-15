Kırklareli'nde jandarma 2 ayda 101 alkollü sürücüye ceza uyguladı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma tarafından iki ayda gerçekleştirilen denetimlerde 101 alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı, sürücü belgelerine geçici olarak el konuldu.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü araç kullanımından kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Ekim ve kasım aylarında 15 trafik jandarma timi ve 21 asayiş timinin katılımıyla yapılan denetimlerde 5 bin 206 sürücüye alkol ölçümü yapıldı.

Alkollü araç kullandığı tespit edilen 101 sürücüye ceza uygulandı, sürücü belgelerine geçici olarak el konuldu.

Ayrıca denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 2 bin 327 sürücüye cezai işlem uygulandı, 699 araç trafikten men edildi.

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