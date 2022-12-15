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KIRKLARELİ (AA) - Babaeski'de öğrencilere yangın söndürme eğitimi verildi.

Babaeski İtfaiye Müdürlüğünce Kredi Yurtlar Kurumu'nda gerçekleştirilen eğitime üniversite öğrencileri katıldı.

İtfaiye teknikeri Samed Karakaş, eğitimde yangın anı, yangına müdahale ve yangın sonrası yapılması gereken çalışmaları anlattı.

Karakaş, konuşmasında, yangın esnasında önce can güvenliğinin alınması gerektiğini bildirdi.

Yangının ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiğini aktaran Karakaş, daha sonra yangının büyümesini önleyecek tedbirlerin alınarak yangına müdahaleye başlanabileceğini kaydetti.

Eğitimde üniversite öğrencilerine, yurt bahçesinde yakılan ateşi yangın tüpü ile söndürme yöntemleri gösterildi.

- Ormancılara ilk yardım eğitimi verildi

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimde, ilk yardım müdahale yöntemleri teorik ve pratik olarak aktarıldı.

Eğitimde ilk yardımın temel amacı anlatılıp, farklı olaylar karşısında yapılacak müdahale yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından başarılı olan personele ilk yardım sertifikası verildi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Demirköy ilçesinin Boztaş köyü, Vize ilçesinin Düzova, Müselim köyleri ile ilçeye bağlı Fevzi Çakmak, Sağlık ve Yeni Cami mahallelerine 16 Aralık Cuma günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Fevzi Çakmak, Sağlık ve Yeni Cami mahallelerinde 09.00-17.00, Boztaş, Düzova, Müselim köylerinde ise 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

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