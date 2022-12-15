Kırklareli'nde Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı açıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 150 firmanın katılımıyla "2. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı" düzenlendi.

Kapalı pazar yerinde düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşan Vali Birol Ekici, Kırklareli'nin marka tarım şehirleri arasında olduğunu söyledi.

Dünya nüfusunun yüze 17'sinin gıda kriziyle mücadele ettiğini belirten Ekici, "Türkiye'de hiç gıda krizi yaşamadık. Türkiye olarak dünyanın en çok tarım yapan 9'uncu ülkesiyiz. Trakya olarak Türkiye'nin tarım ürünlerinin yüzde 8'ini karşılıyoruz. Bu çok güzel bir oran. Bunun daha da artması için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Törende, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, yaklaşık 150 firmanın katıldığı fuarın açılış kurdelesi kesildi. Vali Ekici ile beraberindekiler stantları gezerek firma temsilcileriyle görüştü.

Fuar, 18 Aralık'a kadar açık kalacak.

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