Kırklareli'nde kayalıklara çarpan teknedeki 3 kişi yüzerek kurtuldu

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesi açıklarında motor arızası sonucu kayalıklara çarpan balıkçı teknesindeki 3 kişi yüzerek karaya çıktı.

Kadir Demirtaş'ın kullandığı "Adalet 44" isimli balıkçı teknesinden denize serilen ağlar, tekne motorunun pervanesine dolandı.

Kontrolden çıkan tekne, dalgaların da etkisiyle sürüklenerek belediye plajı yakınlarında kayalıklara vurdu.

Parçalanmaya başlayan tekneden denize atlayan Demirtaş ile tayfalar Demirali Korkut ve Serkan Yal yüzerek karaya çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgede Vize Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Karaya çıkan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Kaymakam Sedat Özdemir, İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş ve Vize Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden bilgi alan Vali Ekici, kaptan Demirtaş ve tayfalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek "Raporları aldık, devletimizin ilgili makamlarına ileteceğiz. Balıkçılarımızın yanındayız, onlara destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Kaptan Demirtaş da hava muhalefeti nedeniyle ağların pervaneye dolandığını, teknenin uzun bir süre sürüklendiğini anlatarak "Teknenin pervanesine dolanan ağlar nedeniyle motorumuzu çalıştıramadık. Teknemiz kıyıya sürüklendi ve parçalandı." diye konuştu.





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