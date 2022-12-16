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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Avustralya Çanakkale Konsolosu Lucas Robson'u makamında kabul etti.

Vali Ekici tarafından karşılanan Konsolos Robson, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, Konsolos Robson'a teşekkür etti.

Konsolos Robson da Ekici'ye çalışmalarında başarı diledi.

- Vali Ekici'den ziyaretler

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Hava Kurumu Kırklareli Şube Başkanlığı ile emekli öğretmen Nermin Tan'ı ziyaret etti.

Vali Ekici, ilk olarak Türk Hava Kurumu Kırklareli Şube Başkanı Bülent Özhekim'i ziyaret edip, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ekici, daha sonra 85 yaşındaki emekli öğretmen Nermin Tan'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan da yer aldı.





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