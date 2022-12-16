Kırklareli Valisi Birol Ekici AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ekici, "çevre ve yaşam", "haber" ile "spor" kategorilerinde üç kare için oy kullandı.

Ekici, "çevre ve yaşam" kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati", "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", "spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın" Pehlivanlık hayalleri" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Ekici, çalışmalarından dolayı AA çalışanlarını tebrik ettik etti.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Ekici, seçkideki karelerin her birinin ayrı değere sahip olduğunu kaydetti.





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