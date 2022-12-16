Kırklareli'nde "Okul öncesi eğitimi istişare ve değerlendirme" toplantısı yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce "Okul öncesi eğitimi istişare ve değerlendirme" toplantısı yapıldı.

Vali Birol Ekici başkanlığında Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Ekici, konuşmasında, bir ülkenin en önemli beşeri sermayesinin insan kaynağı olduğunu belirtti.

İnsan kaynağının niteliğini artırmadaki en önemli etkenler arasında eğitimin yer aldığını ifade eden Ekici, kentte eğitimi güçlendirme adına çalışmalar yapmaya devam edildiğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullaşma oranlarını arttırma hedefleri konusunda Kırklareli'nin istenilen seviyelere getirildiğini aktaran Ekici, kentte son yıllarda 4 yeni anaokulu ve bir lisenin tamamlanarak eğitim ve öğretime kazandırıldığını söyledi. 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 11'den 99'a ulaştığını dile getiren Ekici, "İlkokuldaki okullaşma oranı yüzde 98,83'e, ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,44'e, ortaöğretimde de yüzde 44'ten 95'e yükseldi." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan da Milli Eğitim Bakanlığının katkılarıyla Kırklareli'nde 4 bin 234 öğrenciye ücretsiz yemek imkanının sağlandığını bildirdi.

Taşımalı eğitimde de 3 bin 456 öğrencinin ücretsiz taşıma hizmetinden faydalandığını anlatan Kalkan, "Bunun yanında 659 adet öğrencimiz pansiyonlarımızdan ücretsiz faydalanıyor. Halk eğitim merkezlerimize bağlı 2022 yılında 2 bin 959 kurs açılmış ve bunlardan 56 bin 573 vatandaşımız faydalanmıştır." diye konuştu.

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