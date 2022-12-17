Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde dere ıslahı ve gölet yapımı çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde dere ıslahı ve kent merkezine bağlı Dokuzhöyük köyünde hayvan içme suyu göleti yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini aktaran Kuşoğlu, her iki çalışmanın da vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Dokuzhöyük köyündeki hayvan içme suyu göletinin bölge hayvancılığına büyük katkı sağlayacağını belirten Kuşoğlu, "Dokuzhöyük köyünde hayvan içme suyu göleti yapımı işi devam etmektedir. En kısa sürede tamamlanmasıyla köyümüze ve bölge hayvancılığına katkı sağlamakla birlikte doğal yaşama da hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.

- Sera kurulacak

Pınarhisar Belediyesince sera kurulacak.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya Kalkınma Ajansı desteği ile ilçede sebze üretimi için sera kurulacağını belirtti.

15 bölgede 500'er metrekare alanlarda seralar oluşturacaklarını aktaran Talay, Pınarhisar ve çevresine ucuz, sağlıklı ve kaliteli gıda ürünleri sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Seralarda kadınları istihdam etmek istediklerini belirten Talay, şunları kaydetti:

"Pınarhisar'ımız için çalışmaya, ilçemize yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz. İlçemizde seracılık faaliyetlerine yeni bir vizyon katmak için çalışmalarımıza başladık. Projemizde tarımsal istihdam sağlamak, ilçemize ve çevremize ucuz, sağlıklı ve kaliteli gıda ürünleri yetiştirmek ve aynı zamanda halkımıza seracılık alanında eğitim ve uygulama rehberliğini yürütmeyi hedefliyoruz."

- Fransızca kursu açılacak

Kırklareli'nde Fransızca kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, ücretsiz Fransızca kursu açılacağı belirtildi.

Kurs kayıtlarının devam ettiği aktarılan açıklamada, 19 Aralık 2022 tarihinde başlayacak kursun 27 Ocak 2023 tarihinde sona ereceği kaydedildi.

Kursun hafta içi her gün 18.00-21.10 saatlerinde yapılacağı bildirildi.

- Yol yapım çalışması

Kavaklı beldesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, Çarşı Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Koşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yol yapım çalışmalarında sona yaklaştıklarını kaydetti.

Toplamda 7 bin 300 metrekarelik parke taş döşeneceğini ifade eden Koşdemir, bin 600 metre yağmur oluğu ve bin metre beton bordür yapılacağını söyledi.

Belde halkına daha fazla hizmet götürmek için çalıştıklarını aktaran Koşdemir, en kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.