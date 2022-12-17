Kırklareli Valisi Ekici, Pınarhisar Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünden hizmet alan vatandaşları ziyaret etti.

Ekici, ziyarette merkezde incelemede bulunarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal'dan merkez çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Engelli vatandaşlarla da bir araya gelen Ekici, müzik dinletisine katıldı.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünün Pınarhisar'a taşınmasıyla engellilerin sosyal donatı alanlarının da genişlediğini belirtti.

Merkezin daha konforlu bir binaya taşındığını ifade eden Uysal, içerisinde etkinlik, müzik, spor ve fizyoterapi odalarının yer aldığını kaydetti.

Eski binanın sosyal hizmet müdahalesi açısından yatılı konuma uygun olmadığını anlatan Uysal, şunları kaydetti:

"Biz engellilerimizi daha konforlu bir alana taşıyabilmek için bazı çalışmalar yaparken burada atıl durumda bir bina olduğunu öğrendik. Uzman ve teknik ekiplerimizi buraya gönderdik arkadaşlarımızın yaptığı inceleme ve yazdıkları rapor neticesinde buranın engellilerimiz için daha uygun bir bina olduğunu belirledik.

Yeni binamız ile kapasitemiz de 40'tan 60'a yükseldi. Burada engelli bireylerimize 24 saat bakım hizmeti veriyoruz. Odaların içerisinde tuvalet ve banyoları var, ayrı bir soyunma odaları var. Etkinlik, spor ve fizyoterapi odalarımız var. Bahçemizde yaz aylarında tarım uygulamaları yapabileceğiz. Böyle güzel bir hizmet binasını ilimize kazandırmış olmaktan son derece mutluyuz."

Vali Ekici de yeni hizmet binası ile engelli bireylere daha iyi koşullarda hizmet verilebildiğini aktardı.

Ziyarette Pınarhisar Kaymakamı Betül Büyükkılıç da hazır bulundu.

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