Kırklareli'nde AFAD personeli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi personeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Arama kurtarma ekibinden Mehmet Türker ve İlker Dengiz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları bir süre inceledi.

Türker ve Dengiz, "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın" Pehlivanlık hayalleri", "haber" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", "çevre ve yaşam" kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğraflarını seçti.

Türker, fotoğrafların her birinin güzel olduğunu ve seçim yaparken zorlandıklarını söyledi.

Ekip, oylama kapsamında "Türkiye Yüzyılı'na Nefes" ağaçlandırma kapsamında Kırklareli'ne dikilmek üzere fidan sahiplendi.





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