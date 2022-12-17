Kırklareli Valisi Ekici, kan bağışı tırını ziyaret etti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılay kan bağışı tırını

ziyaret etti.

Vali Ekici, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan bağış tırını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür eden Ekici, kanın insan hayatı için büyük önem taşıdığını söyledi.

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ekici, "Türk Kızılayı sadece kan bağışı ile değil din, dil, ırk ve ülke ayrımı yapmadan nerede bir sıkıntı varsa, nerede bir problem varsa, nerede bir afet, bir acı varsa hep orada olmuştur. Bizim de Kırklarelililer olarak Türk Kızılayının yanında olmamız gerekiyor. Elimizden geldiğince sağlıklı olan bütün arkadaşlarımızın kan vermesini öneriyorum." diye konuştu.





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