Kırklareli'nde polis bir yılda 1239 düzensiz göçmen yakaladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde polis ekipleri, bir yılda yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 1239 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yıl boyunca il genelinde düzensiz göçle mücadele çalışması yaptı.

Ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonlarda 1239 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ayrıca, operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 128 şüpheliden 15'i tutuklandı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.