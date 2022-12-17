Kırklareli'nde otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Furkan G. idaresindeki 39 SJ 138 plakalı otomobil, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü yakınlarında şarampole devrildi.

Sürücü ile otomobildeki Ayşe D, Rüya E. ve Göktuğ E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personeli tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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