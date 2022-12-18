Kırklareli ve Edirne'de sağanak etkili oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli ve Edirne'de devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nde gece saatlerinde başlayan sağanakta, caddelerde su birikintileri oluşurken sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kırklareli İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, su biriken yerlerde tahliyenin hızlanması amacıyla rögar kapaklarını açtı.

Edirne'de de gece saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde trafik aksadı.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 12 derece olduğu kentte sağanağın iki gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirtti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.