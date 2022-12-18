Kırklareli ve Edirne'de sağanak etkili oldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli ve Edirne'de devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kırklareli'nde gece saatlerinde başlayan sağanakta, caddelerde su birikintileri oluşurken sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Kırklareli İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, su biriken yerlerde tahliyenin hızlanması amacıyla rögar kapaklarını açtı.
Edirne'de de gece saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.
Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde trafik aksadı.
Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 12 derece olduğu kentte sağanağın iki gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirtti.