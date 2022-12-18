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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede inşası devam eden Millet Bahçesi alanında incelemede bulundu.

Eski festival alanında yapımı süren Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Talay, inşaat alanını gezdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, Millet Bahçesi yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Millet Bahçesi'nin tamamlandığında Pınarhisar'a önemli bir değer katacağını aktaran Talay, ayrıca şık ve modern tasarımıyla Pınarhisar'a renk katacağını kaydetti.

- Resim yarışması yapıldı

Lüleburgaz Belediyesince "Göç" temalı resim yarışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 22 adayın yarışmaya gönderdiği resimler seçici kurul tarafından değerlendirildiği bildirildi.

Yarışmayı kazanan adayların 22 Aralık Perşembe günü Lüleburgaz Belediyesi'nin resmi internet sitesinden duyurulacağı aktarılan açıklamada, resimlerin Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde sergilenerek sanatseverlerin beğenisine sunulacağı kaydedildi.

- Elektrik kesintisi

Vize ilçesinde bir köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Devlet mahallesi ile Hasbuğa köyüne 19 Aralık Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Hasbuğa köyünde 09.00-18.00, Devlet mahallesinde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da tedbir almaları istendiği yer aldı.

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