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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Demirköy'de yol yapım ve kaldırım çalışmaları sürüyor.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Yeni Mahallesi'nde sürdürdüğü beton asfalt ve kaldırım düzenleme çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Gün, vatandaşlara modern ve konforlu yaşam alanları sunmak için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Gün, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini aktardı.

- Bursa gezisi düzenlendi

Pınarhisar Belediyesince Bursa gezisi düzenlendi.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen gezide, kadınlar Bursa Ulu Cami, Cumalıkızık Köyü, Tophane Tepesi, Emir Sultan Türbesi, Çelebi Mehmet Türbesi, Yeşil Cami, Panoramı 1326 Bursa Fetih Müzesi, Osman Gazi Türbesi ve Orhan Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, padişahlar ve evliyalar şehri Bursa'ya gezi düzenlediklerini bildirdi.

Kadınların gezide iyi vakit geçirdiklerini aktaran Talay, kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini kaydetti.

- Doğal gaz çalışması

Pınarhisar ilçesinde 4. etap doğal gaz çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Dere Mahallesi Madenler Sokak'ta devam eden çalışmaları inceledi.

Ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi alan Talay, çalışmaların hava şartlarına rağmen devam ettiğini belirtti.

GAZDAŞ ekiplerinin hızla ana hat ve tali hat çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Talay, Camikebir Mahallesi'nde de aynı zamanda kutulamaların yapıldığını kaydetti.

Talay, kutulama işlemleri tamamlanan cadde ve sokaklarda vatandaşların abonelik işlemlerini yapmalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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